Twitter'da Burak Özçivit'in asker kılığındaki fotoğrafını paylaşan Atay altına da "Bu büyük ahlaksızlık, utanmazlık… Savaşı, dizi çekmek için mi sanıyorsun birader? İnsanları ölmeye, öldürmeye gönderdiler. Neyin pozu bu?" notu düştü. Bedelli askerlik yaptığı gerekçesiyle de pek çok kişi tarafından eleştirilen Özçivit'e hayranlarından destek mesajları yağdı. Ünlü oyuncunun hayranları "Zaman birlik olma zamanı. Aksi halde düşmanın ekmeğine yağ süreriz. Gerekirse hepimiz cephede düşmanla savaşırız" diyerek Atay'a tepki gösterdi. Türk askerine moral vermek ve yanında olduğunu göstermek için paylaşım yapan Burak Özçivit'in kendisine çirkin saldırıda bulunan Barış Atay'a hakaret davası açma hazırlığında olduğu öğrenildi.
Çirkin saldırı
Burak Özçivit, askeri üniformasıyla fotoğraf paylaşıp Afrin'deki Mehmetçiğe destek verdi. Barış Atay da bu poz yüzünden Özçiviti’ ahlaksızlıkla suçladı. Tepki çeken Atay’a Özçivit’ten dava geliyor!
Twitter'da Burak Özçivit'in asker kılığındaki fotoğrafını paylaşan Atay altına da "Bu büyük ahlaksızlık, utanmazlık… Savaşı, dizi çekmek için mi sanıyorsun birader? İnsanları ölmeye, öldürmeye gönderdiler. Neyin pozu bu?" notu düştü. Bedelli askerlik yaptığı gerekçesiyle de pek çok kişi tarafından eleştirilen Özçivit'e hayranlarından destek mesajları yağdı. Ünlü oyuncunun hayranları "Zaman birlik olma zamanı. Aksi halde düşmanın ekmeğine yağ süreriz. Gerekirse hepimiz cephede düşmanla savaşırız" diyerek Atay'a tepki gösterdi. Türk askerine moral vermek ve yanında olduğunu göstermek için paylaşım yapan Burak Özçivit'in kendisine çirkin saldırıda bulunan Barış Atay'a hakaret davası açma hazırlığında olduğu öğrenildi.
Etiketler: Burak Özçivit , barış atay
- 23 Ocak 2018, Salı
- Gazete
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