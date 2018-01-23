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Çirkin saldırı

, askeri üniformasıyla fotoğraf paylaşıp Afrin'deki Mehmetçiğe destek verdi. da bu poz yüzünden Özçiviti’ ahlaksızlıkla suçladı. Tepki çeken Atay’a Özçivit’ten dava geliyor!

Çirkin saldırı
Ülkemizin güney sınırındaki terör tehdidini ortadan kaldırmak için geçtiğimiz gün harekete geçen Mehmetçiğe ünlü isimler de destek verdi. Suriye'nin Afrin bölgesine 'Zeytin Dalı' harekatı başlatan Türk askerinin yanında olan Burak Özçivit de instagram'da "Allah ordumuzu korusun, Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle" diye yazdı. 'Can Feda' adlı yeni filminde düşmana karşı ülkesini koruyan bir askeri canlandıran Özçivit'in paylaşımını asker üniformasıyla yapması bazı kesimlerin canını sıktı. Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu dönemde Özçivit'in yaptığı paylaşıma muhalif oyuncu Barış Atay, karşı çıktı.


Twitter'da 'in asker kılığındaki fotoğrafını paylaşan Atay altına da "Bu büyük ahlaksızlık, utanmazlık… Savaşı, dizi çekmek için mi sanıyorsun birader? İnsanları ölmeye, öldürmeye gönderdiler. Neyin pozu bu?" notu düştü. Bedelli askerlik yaptığı gerekçesiyle de pek çok kişi tarafından eleştirilen Özçivit'e hayranlarından destek mesajları yağdı. Ünlü oyuncunun hayranları "Zaman birlik olma zamanı. Aksi halde düşmanın ekmeğine yağ süreriz. Gerekirse hepimiz cephede düşmanla savaşırız" diyerek Atay'a tepki gösterdi. Türk askerine moral vermek ve yanında olduğunu göstermek için paylaşım yapan Burak Özçivit'in kendisine çirkin saldırıda bulunan Barış Atay'a hakaret davası açma hazırlığında olduğu öğrenildi.
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