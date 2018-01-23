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Bütün kızlar toplandık!

Bütün kızlar toplandık!
Yasemin Özilhan, önceki gün yeni yaşını kutladı. 33 yaşına giren 2 çocuk annesi sosyetik güzelin yakın dostları Beykoz'daki evine gidip sürpriz yaptı.


Özilhan, aralarında Sinem Kobal'ın da olduğu arkadaşlarını görünce havalara uçtu.
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