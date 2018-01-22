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Utangaç sevgili

Utangaç sevgili
Yağmur Ünal'la ilişkisini bitirdikten sonra özel hayatında sessizliğe bürünen Mert Öcal, aşk orucunu bozdu. Yakışıklı oyuncu, önceki akşam yeni aşkıyla Bebek'te objektiflere yakalandı. Gazetecileri gören ünlü oyuncu, rahat tavırlarıyla dikkat çekerken, panikleyen sevgilisi eliyle yüzünü gizlemeye çalıştı.


35 yaşındaki oyuncunun sevgilisi flaşların patlamasıyla kafasını önüne eğip eliyle yüzünü gizledi.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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