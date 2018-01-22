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Mutlu eden sürpriz

Mutlu eden sürpriz
Önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkan Serkan Kaya, hayranlarını coşturdu. Konserde fenomen mandalinacı Veysel Mutlu da vardı. Kaya, sesiyle beğeni kazanan şarkıcıyı sahneye davet etti. Mutlu da Serkan Kaya'ya 1 kasa mandalinayla sürpriz yaptı.


Doğan SAVAŞ
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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