 ;
Yol Durumu
  1. ‘Mesela’ dedi olay oldu
  2. Mutlu eden sürpriz

9. kez baba oldu

9. kez baba oldu
İzzet Yıldızhan, 9. kez baba olmanın sevincini yaşadı. Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Otel'de konser veren şarkıcı, bu haberi hayranlarıyla paylaştı. Yıldızhan, oğluna Hamza adını koyduğunu söyledi.
Etiketler: ,
  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar