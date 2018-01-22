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Emina’yı duymadı

Emina’yı duymadı
Emina Sandal ile boşanacakları konuşulan Mustafa Sandal, önceki akşam Volga Tamöz'ün stüdyosundaydı. Sandal, boşanma sorularına "Çok güzel bir albüm yapıyoruz" yanıtını verdi. Musti, bu tavrıyla şaşırttı.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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