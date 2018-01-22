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Dualar Mehmetçiğe

Suriye’nin Afrin bölgesine ‘’ harekatını başlattı. Tüm Mehmetçiğe dua etti. Sanat camiasının ünlü isimleri de kahramanlarımıza dualarıyla destek oldu

Dualar Mehmetçiğe
Sınırlarımıza karşı gelişen tehdide göz yummayan Türk Silahlı Kuvvetleri, önceki gün Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesine havadan ve karadan harekat başlattı. Kahraman askerlerimiz, ülkemizin güney sınırında yuvalanan terör örgütü PKK/PYD'ye 'Zeytin Dalı' harekatıyla ağır darbe vurdu.

ORDUYA GÜVEN SONSUZ!
Sanat camiasının gündeminde de tüm 'nin yanı sıra dünyanın da yakından takip ettiği 'Zeytin Dalı' harekatı vardı. Ünlüler, ülkemizi canları pahasına koruyan kahraman askerlerimize da paylaştıkları mesajlarla destek verdi. Mehmetçiğe dualarını gönderen ünlülerin ordumuza güveni de tamdı!


BURAK ÖZÇİVİT
Yeni filmi 'Can Feda'da askeri canlandıracak olan , bu kareyi paylaşıp altına şu notu düştü: "Allah ordumuzu korusun. Dualarımız, yüreğimiz sizinle..."


FAHRİYE EVCEN
"Allah Türk ordusunun, kahraman askerimizin yardımcısı olsun. hep dualarımızda."

SİBEL CAN
"Türk ordusunun şanlı askerleri, Allah yar ve yardımcınız olsun."

FERYAL GÜLMAN
Cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden , "Zafer, her zaman bizimle olsun. Kalbimiz ve dualarımız sizinle" diyerek Mehmetçiğe moral verdi.

​MURAT DALKILIÇ
Önceki akşam Mall of İstanbul'da konser veren "Kahraman Türk askeri, hiç kimseye boyun eğmez" diyerek Mehmetçiğe güvendiğini söyledi. Popçu, Moi Sahne'den iner inmez de şu mesajı paylaştı: "Allah Mehmedimiz'in yanında olsun."


ŞAHAN GÖKBAKAR
Komedyen , ise şunları söyledi: "Yiğitler. ana kuzuları, ülkelerinden uzakta bataklıkta savaşıyor. Allah yardımcıları olsun, ailelerine sabır versin..."

BERKAY ŞAHİN
Popçu Berkay Şahin "Sınırlarımızda savaş istemiyoruz dedik. Savaşmayı bilmiyoruz demedik. Aslan kardeşlerimin Allah yar ve yardımcısı olsun" diyerek düşmana gözdağı verdi.


​AJDA PEKKAN
Süperstar da sınırlarımızı koruyan askerlerimize destek verdi. Pekkan "Dualarımız, Afrin'deki askerlerimiz için" dedi.

FİLİZ AKIN
Ordumuzun zaferle dönmesi için dua eden usta oyuncu "Harekatı evlatlarımız için ellerimiz yüreğimizde izliyoruz" diyerek gelişmeleri takip etti.

İBRAHİM TATLISES
, Suriye'de mücadele eden askerlerimize sosyal medyada destek verdi. Tatlıses, "Kahraman Mehmetçiklerimiz'e Afrin harekatında başarılar diliyorum. Dualarımız sizinle" diye yazdı.


GAMZE ÖZÇELİK

ENGİN ALTAN DÜZYATAN: "Afrin'e giden kahraman Mehmetçiğimiz'in Allah yardımcısı olsun. Kalplerimiz onlarla beraber."
EBRU YAŞAR: "Yiğitler, dualarımız sizinle. Burnunuz dahi kanamadan evlerinize dönün inşallah."
IŞIN KARACA: "Yüce Allah'ım sen kınalı kuzuları koru. Güç, kuvvet ve sağlıkla eve dönmelerini sağla."
DENİZ SEKİ: "Afrin harekatında tüm Mehmetçiklerimiz'e başarılar dilerim. Allah şanlı Türk ordusunu korusun ve yüceltsin!"
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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