Dualar Mehmetçiğe

karşı gelişen tehdide göz yummayanönceki günkuzeybatısındakihavadan ve karadan harekat başlattı.ülkemizin güney sınırında yuvalanan terör örgütü PKK/PYD'yeharekatıylaSanat camiasının gündeminde de tüm Türkiye 'nin yanı sıra dünyanın da yakından takip ettiğiharekatı vardı. Ünlüler, ülkemizikoruyan sosyal medya da paylaştıkları mesajlarlaverdi.gönderen ünlülerinYeni filmi 'Can Feda'da askeri canlandıracak olan Burak Özçivit , bu kareyi paylaşıp altına şu notu düştü: "Allah ordumuzu korusun. Dualarımız, yüreğimiz sizinle...""Allah Türk ordusunun, kahraman askerimizin yardımcısı olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri hep dualarımızda.""Türk ordusunun şanlı askerleri, Allah yar ve yardımcınız olsun."Cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden Feryal Gülman , "Zafer, her zaman bizimle olsun. Kalbimiz ve dualarımız sizinle" diyerek Mehmetçiğe moral verdi.Önceki akşam Mall of İstanbul'da konser veren Murat Dalkılıç "Kahraman Türk askeri, hiç kimseye boyun eğmez" diyerek Mehmetçiğe güvendiğini söyledi. Popçu, Moi Sahne'den iner inmez de şu mesajı paylaştı: "Allah Mehmedimiz'in yanında olsun."Komedyen Şahan Gökbakar , ise şunları söyledi: "Yiğitler. ana kuzuları, ülkelerinden uzakta bataklıkta savaşıyor. Allah yardımcıları olsun, ailelerine sabır versin..."Popçu Berkay Şahin "Sınırlarımızda savaş istemiyoruz dedik. Savaşmayı bilmiyoruz demedik. Aslan kardeşlerimin Allah yar ve yardımcısı olsun" diyerek düşmana gözdağı verdi.Süperstar Ajda Pekkan da sınırlarımızı koruyan askerlerimize destek verdi. Pekkan "Dualarımız, Afrin'deki askerlerimiz için" dedi.Ordumuzun zaferle dönmesi için dua eden usta oyuncu Filiz Akın "Harekatı evlatlarımız için ellerimiz yüreğimizde izliyoruz" diyerek gelişmeleri takip etti. İbrahim Tatlıses , Suriye'de mücadele eden askerlerimize sosyal medyada destek verdi. Tatlıses, "Kahraman Mehmetçiklerimiz'e Afrin harekatında başarılar diliyorum. Dualarımız sizinle" diye yazdı."Afrin'e giden kahraman Mehmetçiğimiz'in Allah yardımcısı olsun. Kalplerimiz onlarla beraber.""Yiğitler, dualarımız sizinle. Burnunuz dahi kanamadan evlerinize dönün inşallah.""Yüce Allah'ım sen kınalı kuzuları koru. Güç, kuvvet ve sağlıkla eve dönmelerini sağla.""Afrin harekatında tüm Mehmetçiklerimiz'e başarılar dilerim. Allah şanlı Türk ordusunu korusun ve yüceltsin!"