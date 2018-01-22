Beckham şov!

Türkiye dışında da et lokantaları bulunan Nusret, ete tuz serpme hareketiyle bir anda dünyanın dikkatini çekti. Katıldığı her davette ünlülere bu hareketiyle şov yapan Nusret, adeta ilham kaynağı oldu.
Son olarak ünlü etçiyi,İngiliz eski futbolcuDavid Beckham taklitetti. Beckham, mutfağa girdi, beğendiği bir et yemeğini hazırladı. Sıra tuz dökmeye gelince, hemen Nusret'i hatırladı. Onun gibi yemeğini tuzladı. O görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Binlerce beğeni aldı.
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