Kadınların Trump Towersı

ABD'de Başkan Donald Trump'a tepkiler bitmek bilmedi. Bu yıl da New York'tan San Francisco'ya ABD genelinde on binlerce kadın yürüyüş yaptı. "Kadınlar Yürüyüşü"nde, Trump ve yönetimi protesto edildi. Göstericiler, kadınlar ile ilgili şiirler okuyup şarkılar söyledi. Göstericilerden Lara Kiswani, Trump'ın Kudüs ile ilgili kararına tepkisini dile getirdi.
NATALİE PORTMAN
Trump'ın nefret dilini protesto edenlerin arasında, ünlüler de vardı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan yürüyüşlere, Madonna, JenniferLawrence,Cameron Diaz,Adele, AshtonKuccher, MilaKuniş, NataliePortman,Fransa FirstLady'si BrigitteMacron gibi ünlüler destek verdi.
Geçen yıl yapılan Women'sMarch'a katılan Madonna, şarkı söyleyerek Trump'ı protesto etmişti.
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