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Kadınların Towersı

’li kadınlar, hakları için ayaklandı. ’ı protesto etmek için sokaklara çıktı.

Kadınların Trump Towersı
ABD'de Başkan Donald 'a tepkiler bitmek bilmedi. Bu yıl da 'tan San Francisco'ya genelinde on binlerce kadın yürüyüş yaptı. "Kadınlar Yürüyüşü"nde, Trump ve yönetimi protesto edildi. Göstericiler, kadınlar ile ilgili şiirler okuyup şarkılar söyledi. Göstericilerden Lara Kiswani, Trump'ın Kudüs ile ilgili kararına tepkisini dile getirdi.


NATALİE PORTMAN

Trump'ın nefret dilini protesto edenlerin arasında, ünlüler de vardı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan yürüyüşlere, Madonna, Jennifer Lawrence, Cameron Diaz, Adele, Ashton Kuccher, Mila Kuniş, Natalie Portman, Fransa First Lady'si Brigitte Macron gibi ünlüler destek verdi.


Geçen yıl yapılan Women'sMarch'a katılan Madonna, şarkı söyleyerek Trump'ı protesto etmişti.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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