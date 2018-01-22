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Çeşme için karar verdi

Çeşme için karar verdi
Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli , bir giyim markasının defilesi için geldiği 'i çok sevdi. Sosyal Bistro'da ünlü mutfak şefi Fatih Alkan'ın kendisi için özel olarak hazırladığı yemekleri yedi. Zeytinyağlı enginarı çok sevdi. Üç gün boyunca İzmir'i gezen ünlü model, yaz sezonunda model arkadaşlarını da alarak Çeşme'ye tatile geleceğini söyledi.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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