Pazarlardan sahnelere

Pazar tezgahı başında söylediği şarkılarla fenomen olan mandalinacı Veysel Mutlu, müzik dünyasına adım attı. Mutlu, ısrar üzerine kendine has yorumu ile söylediği 'Vay Delikanlı Gönlüm' şarkısını single olarak piyasaya çıkardı.