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Pazarlardan sahnelere

Pazarlardan sahnelere
Pazar tezgahı başında söylediği şarkılarla fenomen olan mandalinacı Veysel Mutlu, müzik dünyasına adım attı. Mutlu, ısrar üzerine kendine has yorumu ile söylediği 'Vay Delikanlı Gönlüm' şarkısını single olarak piyasaya çıkardı.
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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