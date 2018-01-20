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Karaca hanım harası

Karaca hanım harası
Verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı Işın Karaca, yarış atlarına merak sardı. Güzel sesiyle sahneleri dolduran Karaca, hipodroma da el attı. Eşi Tuğrul Odabaş'ın kendisine yarış atı hediye etmesinin artından atlarla yakından ilgilenen Karaca, yarış dünyasında "Ben de varım" demeye başladı. Şimdiye kadar 5 atı bulunan Karaca, sahibi olduğu at sayısını 10'a çıkardı. Sanatçını atlarından sadece biri yarışa çıktı. 6 yaşındaki İngiliz atı Plucky Khan, koştuğu yarışta sanatçıya para kazandıramadı. Türkiye Jokey Kulübü'nün verilerine göre, sanatçının atları şu şekilde sıralanıyor:

"Beyaz Gelincik" adlı ingiliz atı: 1 yaşında
"Coco Loco" adlı ingiliz atı: 3 yaşında
"Day of The Nile" adlı ingiliz atı: 7 yaşında
"Day of Nıle" adlı ingiliz tayı: 1 yaşında
"Hekim" adlı Arap atı: 7 yaşında
"Özkızım" adlı Arap atı: 10 yaşında
"" adlı ingiliz atı: 6 yaşında
"Plucky Khan" adlı ingiliz tayı: 1 yaşında
"" adlı ingiliz atı: 7 yaşında
"Snow Whıte" adlı ingiliz tayı: 1 yaşında



atlarıyla tek tek ilgileniyor.

Özge Gürcan
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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