Karaca hanım harası

Verdiğikilolarla dikkatçeken şarkıcıIşın Karaca, yarışatlarına merak sardı.Güzel sesiyle sahneleridolduran Karaca, hipodromada el attı. Eşi TuğrulOdabaş'ın kendisine yarışatı hediye etmesininartından atlarla yakındanilgilenen Karaca,yarış dünyasında"Ben de varım"demeye başladı.Şimdiye kadar5 atı bulunanKaraca, sahibi olduğuat sayısını 10'açıkardı. Sanatçınıatlarından sadecebiri yarışa çıktı.6 yaşındakiİngiliz atıPlucky Khan,koştuğu yarıştasanatçıya parakazandıramadı.TürkiyeJokeyKulübü'nünverilerinegöre, sanatçınınatları şu şekildesıralanıyor:
"Beyaz Gelincik" adlı ingiliz atı: 1 yaşında
"Coco Loco" adlı ingiliz atı: 3 yaşında
"Day of The Nile" adlı ingiliz atı: 7 yaşında
"Day of Nıle" adlı ingiliz tayı: 1 yaşında
"Hekim" adlı Arap atı: 7 yaşında
"Özkızım" adlı Arap atı: 10 yaşında
"Plucky Khan" adlı ingiliz atı: 6 yaşında
"Plucky Khan" adlı ingiliz tayı: 1 yaşında
"Snow Whıte" adlı ingiliz atı: 7 yaşında
"Snow Whıte" adlı ingiliz tayı: 1 yaşında
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