Karaca hanım harası

kilolarla dikkatçeken şarkıcıyarışatlarına merak sardı.Güzel sesiyle sahneleridolduran Karaca, hipodromada el attı. Eşi TuğrulOdabaş'ın kendisine yarışatı hediye etmesininartından atlarla yakındanilgilenen Karaca,yarış dünyasındademeye başladı.Şimdiye kadar5 atı bulunanKaraca, sahibi olduğuat sayısını 10'açıkardı. Sanatçınıatlarından sadecebiri yarışa çıktı.6 yaşındakiİngiliz atıkoştuğu yarıştasanatçıya parakazandıramadı.TürkiyeJokeyKulübü'nünverilerinegöre, sanatçınınatları şu şekildesıralanıyor:"Beyaz Gelincik" adlı ingiliz atı: 1 yaşında"Coco Loco" adlı ingiliz atı: 3 yaşında"Day of The Nile" adlı ingiliz atı: 7 yaşında"Day of Nıle" adlı ingiliz tayı: 1 yaşında"Hekim" adlı Arap atı: 7 yaşında"Özkızım" adlı Arap atı: 10 yaşında Plucky Khan " adlı ingiliz atı: 6 yaşında"Plucky Khan" adlı ingiliz tayı: 1 yaşında Snow Whıte " adlı ingiliz atı: 7 yaşında"Snow Whıte" adlı ingiliz tayı: 1 yaşında