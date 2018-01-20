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Bir Demet hüsran

ve 11 yıllık eşi , dün resmen boşandı. Kendisini ’yla aldattığını iddia ettiği eşinden servet isteyen Şener, istediği rakamın sadece 5’te birini alabildi!

Bir Demet hüsran
ESKİ manken Demet Şener ile eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın 15 aydır devam eden boşanma davası, dün sonuçlandı. Şener, 14 Ekim 2016'da 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması, zina ve haysiyetsiz yaşam iddiası' ile Kutluay'a dava açmıştı. İbo'dan 6 milyon TL tazminat ile aylık 60 bin TL nafaka talep eden , istediklerine ulaşamadı...

NAFAKA ÖDEMEYECEK!
Dün görülen duruşmada taraflardan Şener hazır bulunurken bugüne kadarki hiçbir duruşmaya katılmayan İbrahim Kutluay'ı yine avukatları temsil etti. Kutluay'ın 'zina talebiyle boşanmanın reddini' talep ettiği mahkeme de çiftin 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle boşanmasına hükmetti. 45 dakika süren boşanma davası sonucunda ise şu kararlar çıktı: , Demet Şener'e 1 milyon 350 bin TL tazminat ödeyecek. Kutluay, iki çocuğu için karar kesinleşinceye kadar toplam 14 bin lira iştirak nafakası ödeyecek. Kararın kesinleşmesinin ardından Kutluay'ın çocuklarına ödeyeceği iştirak nafakası toplamda 34 bin TL'ye çıkacak. Kutluay, Şener'e de karar kesinleşinceye kadar aylık 13 bin TL tedbir nafakası ödeyecek. Karar kesinleştiğinde ise İbo, Şener'e artık nafaka ödemeyecek.

'ÇOK ŞÜKÜR BİTTİ'
Davanın ardından avukatıyla Nişantaşı'na giden Şener, "Çok şükür bitti" demekle yetindi.



ile yasak aşk yaşadı" diyerek İbo'ya zina suçundan da dava açan Şener'in bu şok iddiası, mahkeme tarafından reddedildi.

Ali Oktay
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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