Bir Demet hüsran

ESKİ manken Demet Şenerile eski basketbolcu İbrahimKutluay'ın 15 aydır devameden boşanma davası, dün sonuçlandı.Şener, 14 Ekim 2016'da 'evlilikbirliğinin temelinden sarsılması,zina ve haysiyetsiz yaşam iddiası'ile Kutluay'a dava açmıştı. İbo'dan 6milyon TL tazminat ile aylık 60 binTL nafaka talep eden Demet Şener,istediklerine ulaşamadı...
NAFAKA ÖDEMEYECEK!
Dün görülen duruşmada taraflardanŞener hazır bulunurken bugüne kadarkihiçbir duruşmaya katılmayan İbrahimKutluay'ı yine avukatları temsil etti.Kutluay'ın 'zina talebiyle boşanmanınreddini' talep ettiği mahkeme deçiftin 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyleboşanmasına hükmetti. 45 dakikasüren boşanma davası sonucunda iseşu kararlar çıktı: İbrahim Kutluay,Demet Şener'e 1 milyon 350 bin TLtazminat ödeyecek. Kutluay, iki çocuğuiçin karar kesinleşinceye kadar toplam14 bin lira iştirak nafakası ödeyecek.Kararın kesinleşmesinin ardındanKutluay'ın çocuklarına ödeyeceğiiştirak nafakası toplamda 34 binTL'ye çıkacak. Kutluay, Şener'ede karar kesinleşinceye kadaraylık 13 bin TL tedbir nafakasıödeyecek. Karar kesinleştiğindeise İbo, Şener'e artık nafakaödemeyecek.
'ÇOKŞÜKÜRBİTTİ'
Davanın ardından avukatıyla Nişantaşı'na giden Şener, "Çok şükür bitti" demekle yetindi.
Edvina Sponza ile yasak aşk yaşadı" diyerek İbo'ya zina suçundan da dava açan Şener'in bu şok iddiası, mahkeme tarafından reddedildi.
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