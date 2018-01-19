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Rus 'gaga'sı

’nın 2013’te için attığı tweet yüzünden ’nda sahne alması zora girdi!

Rus gagası
2018 FIFA Dünya Kupası, daha başlamadan tartışmaları beraberinde getirdi. Olası saldırılara karşı bu yıl geniş güvenlik önlemlerinin alınacağı Moskova'daki turnuvanın finalinde sahne alacak isim de tartışma yarattı. Daha önce de 'nın şarkılarına imza atan Shakira'nın Kolombiyalı olmasından dolayı bu yıl 'daki törenlerde olmaması kararlaştırıldı.


'dan sonra gündeme gelen Lady Gaga'nın da kupa finalinde konser vermesi riske girdi. Ruslar, 2013'te "Rusya hükümeti suçludur. Baskı, devrimle karşılık bulur" diyen ünlü yıldızın ülkelerinde konser vermesini veto ediyor!
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