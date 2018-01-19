Rus 'gaga'sı

2018 FIFA Dünya Kupası, daha başlamadan tartışmaları beraberinde getirdi. Olası saldırılarakarşı bu yıl geniş güvenlik önlemlerinin alınacağı Moskova'daki turnuvanın finalinde sahne alacak isim de tartışma yarattı. Daha önce de Dünya Kupası'nın şarkılarına imza atan Shakira'nınKolombiyalı olmasındandolayı bu yıl Rusya'daki törenlerde olmaması kararlaştırıldı.
Shakira'dan sonra gündeme gelen Lady Gaga'nın da kupa finalinde konser vermesi riske girdi. Ruslar, 2013'te "Rusyahükümeti suçludur. Baskı,devrimle karşılık bulur" diyen ünlü yıldızın ülkelerinde konser vermesini veto ediyor!
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