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Tanıtım 'ışıl'tısı

Tanıtım ışıltısı
Eski kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Hanım'ın yepyeni parfüm serisi önceki gün iş, cemiyet ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin katılımı ile Harvey Nichols Kanyon'da tanıtıldı. Şıklığıyla dikkat çeken Reçber, davette Arzu Sabancı ile böyle poz verdi.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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