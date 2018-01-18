Orhan Gencebay, kurucuları arasında yer aldığı ve başkanlığını yürüttüğü MESAM yönetim kurulu toplantısında Arif Sağ, "İyileştim, başkanlığa hazırım" deyince görevini bıraktı.

DÖNÜŞÜMLÜ MODEL

Habertürk'ün haberine göre, bestecilerin ve söz yazarlarının telif haklarını korumakla yükümlü olan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nde sürpriz görev değişikliği! iddialara göre centilmenlik anlaşması yapan Orhan Gencebay ile Arif sağ, başkanlığı birer yıl süreyle dönüşümlü olarak yapacaktı. Ancak sağ'ın kanser tedavisi görmesi nedeniyle Gencebay'ın başkanlığı 20'nci aya uzadı.



ALTIYA KARŞI BEŞ OY

Önceki gün yapılan genel kurul toplantısında sağ, iyileştiğini ve başkanlığa dönebileceğini söyledi. Bunun üzerine yapılan oylamada 5'e karşı 6 oyla sağ'ın başkanlığı devralması sonucu çıkınca Gencebay görevi bıraktı. sağ, yaptığı çalışmalardan dolayı Gencebay'a teşekkür ederken marttaki seçimlerde usta sanatçıya yine kendi listesinde yer vereceğini söyledi.





MARTA KADAR BAŞKAN SAĞ

Cahit Berkay, Metin Karataş, Ali Haydar Timisi, Ali Rıza Binboğa, Ahmet Selçuk İlkan, Recep Ergül, Suat Suna, Celal Ulusu ve Fuat Güner'den oluşan yönetim kurulu üyeleri marttaki seçimlere kadar Arif Sağ başkanlığında görev yapacak.