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başkanlığı 'a bıraktı

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nde sürpriz görev değişikliği!

Orhan Gencebay başkanlığı Arif Sağa bıraktı

, kurucuları arasında yer aldığı ve başkanlığını yürüttüğü MESAM yönetim kurulu toplantısında , "İyileştim, başkanlığa hazırım" deyince görevini bıraktı.

DÖNÜŞÜMLÜ MODEL
Habertürk'ün haberine göre, bestecilerin ve söz yazarlarının telif haklarını korumakla yükümlü olan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nde sürpriz görev değişikliği! iddialara göre centilmenlik anlaşması yapan Orhan Gencebay ile Arif sağ, başkanlığı birer yıl süreyle dönüşümlü olarak yapacaktı. Ancak sağ'ın kanser tedavisi görmesi nedeniyle Gencebay'ın başkanlığı 20'nci aya uzadı.

ALTIYA KARŞI BEŞ OY
Önceki gün yapılan genel kurul toplantısında sağ, iyileştiğini ve başkanlığa dönebileceğini söyledi. Bunun üzerine yapılan oylamada 5'e karşı 6 oyla sağ'ın başkanlığı devralması sonucu çıkınca Gencebay görevi bıraktı. sağ, yaptığı çalışmalardan dolayı Gencebay'a teşekkür ederken marttaki lerde usta sanatçıya yine kendi listesinde yer vereceğini söyledi.



MARTA KADAR BAŞKAN SAĞ
Cahit Berkay, Metin Karataş, Ali Haydar Timisi, Ali Rıza Binboğa, Ahmet Selçuk İlkan, Recep Ergül, Suat Suna, Celal Ulusu ve Fuat Güner'den oluşan yönetim kurulu üyeleri marttaki seçimlere kadar Arif Sağ başkanlığında görev yapacak.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe 09:20
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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emekli emekli

dumanı mı bıraktı

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cevapla 18.01.2018 10:43
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