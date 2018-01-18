Manken Tülin Şahin ile Mehmet Özer, mayıs ayında 12 yıllık evliliklerini noktalamıştı. Memet Özer, eski eşi Tülin Şahin'le boşanmalarından sonra, "Metal yorgunluğu yaşıyorduk. Son zamanlarda anlaşamıyorduk. Bu yüzden ayrıldık. Zaman içinde anlaşamadığımız konular arttı" demişti. Ancak Memet Özer bekarlığa alışamadı, gönlünü ünlü gazeteciye kaptırdı. Günaydın, köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Memet Özer'in yeni aşkı Verda Özer'i kaleme aldı. İşte o köşe yazısı…
İşte Memet Özer'in sevgilisi Verda Özer
Manken Tülin Şahin ile Mehmet Özer, mayıs ayında 12 yıllık evliliklerini noktalamıştı. Memet Özer, eski eşi Tülin Şahin'le boşanmalarından sonra, "Metal yorgunluğu yaşıyorduk. Son zamanlarda anlaşamıyorduk. Bu yüzden ayrıldık. Zaman içinde anlaşamadığımız konular arttı" demişti. Ancak Memet Özer bekarlığa alışamadı, gönlünü ünlü gazeteciye kaptırdı. Günaydın, köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Memet Özer'in yeni aşkı Verda Özer'i kaleme aldı. İşte o köşe yazısı…
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