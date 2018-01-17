Erdoğan ile çekilen fotoğrafını kullandı vurgun yaptı!

Son dönemde manken Ebru Şallı ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen iş adamı Uğur Akkuş hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, Uğur Akkuş'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilen fotoğrafı sayesinde Kuveytlileri 20 milyon dolar dolandırdığını yazdı. Güngör'ün aktardığına göre durumu fark eden Erdoğan, olaya el koydu.

İşte Güngör'ün o yazısı