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Erdoğan ile çekilen fotoğrafını kullandı vurgun yaptı!

Erdoğan ile çekilen fotoğrafını kullandı vurgun yaptı!

Son dönemde manken ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen iş adamı hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, Uğur Akkuş'un Cumhurbaşkanı ile çekilen fotoğrafı sayesinde Kuveytlileri 20 milyon dolar dolandırdığını yazdı. Güngör'ün aktardığına göre durumu fark eden Erdoğan, olaya el koydu.

İşte Güngör'ün o yazısı
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba 12:56
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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g&#252;rcan gürcan

tam bir tokatçıymış

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evet1
hayır0
cevapla 17.01.2018 16:52
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