Kim’in altın topu

Rapçi KanyeWest ileevliliğinden 2çocuğu olanKim Kardashian,bir kere daha hamilekalması durumunda hayatitehlike yaşayacağı için 3.bebeğine taşıyıcı anneyöntemiyle sahip oldu.37 yaşındaki yıldız, 75bin dolar karşılığındataşıyıcı anne olan gizemlikadının doğum yaptığı sırada yanındaydı. Kız bebek,doğar doğmaz Kim Kardashian'ın kucağına verildi. Budoğumun yankıları sürerken yıldızın, 3. çocuğu içinyaptığı harcama da şaşkınlık yarattı. Bebeğinin odasını550 bin dolarlık mobilya ve oyuncaklarla dekoreeden Kardashian, Dolce&Gabbana markasından aldığıbebek kıyafetleri için de 100 bin dolarharcadı. Beşiği ve emziği altındanseçen ünlü yıldız için, "Kim, bebekleriçin söylenen 'Altın top' deyimininhakkını vermiş" yorumları yapıdı.
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