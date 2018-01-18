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Kim’in altın topu

, taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olduğu 3. bebeğinin odasını altın ve pırlanta oyuncaklarla süsletti!

Kim’in altın topu
Rapçi Kanye West ile evliliğinden 2 çocuğu olan Kim Kardashian, bir kere daha hamile kalması durumunda hayati tehlike yaşayacağı için 3. bebeğine taşıyıcı anne yöntemiyle sahip oldu. 37 yaşındaki yıldız, 75 bin dolar karşılığında taşıyıcı anne olan gizemli kadının doğum yaptığı sırada yanındaydı. Kız bebek, doğar doğmaz 'ın kucağına verildi. Bu doğumun yankıları sürerken yıldızın, 3. çocuğu için yaptığı harcama da şaşkınlık yarattı. Bebeğinin odasını 550 bin dolarlık mobilya ve oyuncaklarla dekore eden Kardashian, Dolce&Gabbana markasından aldığı bebek kıyafetleri için de 100 bin dolar harcadı. Beşiği ve emziği altından seçen ünlü yıldız için, "Kim, bebekler için söylenen 'Altın top' deyiminin hakkını vermiş" yorumları yapıdı.


KADİFE BEŞİK 40 BİN DOLAR


PIRLANTALARLA SÜSLÜ AT 137 BİN DOLAR


ALTIN BEŞİK 96 BİN DOLAR


​LOUIS VUITTON OYUNCAK AYI 170 BİN DOLAR


ALTIN EMZİK 17 BİN dolar
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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