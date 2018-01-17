Yüzleri güldürdü

Önceki akşam 'Selfy Whitefest2018' kapsamında Karinna Otel'de sahnealan Gülşen, Uludağ'daki hayranlarınıcoşturdu. Unitravel ev sahipliğindegerçekleştirilen etkinlik öncesi sorularıyanıtlayan popçu, Adriana Lima'nınkendisini instagram'da eklemesiyleilgili "Şarkılarımla yabancıların daeğlenmeleri hoşuma gidiyor" dedi.
Güzel popçu, Demet Akalın'ın hediyeettiği çizmelerini hayranının satışa çıkardığınıduyunca geri istemesi için de şunları söyledi:"Aynı şeyi ben de yapardım. Ben bir siteüzerinden kıyafetlerimi satıyorum.Bugüne kadar 100 bin TL'lik satışyaptım. Bu parayı, ihtiyacı olan kız çocuklarıiçin kullanacağım."
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