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Yüzleri güldürdü

, eski kıyafetlerinin satışından 100 bin TL kazandı. Güzel şarkıcı, bu parayı ihtiyacı olan kız çocuklarına harcayacak

Yüzleri güldürdü
Önceki akşam 'Selfy Whitefest 2018' kapsamında Karinna Otel'de sahne alan Gülşen, Uludağ'daki hayranlarını coşturdu. Unitravel ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik öncesi soruları yanıtlayan popçu, Adriana Lima'nın kendisini instagram'da eklemesiyle ilgili "Şarkılarımla yabancıların da eğlenmeleri hoşuma gidiyor" dedi.


Güzel popçu, 'ın hediye ettiği çizmelerini hayranının satışa çıkardığını duyunca geri istemesi için de şunları söyledi: "Aynı şeyi ben de yapardım. Ben bir site üzerinden kıyafetlerimi satıyorum. Bugüne kadar 100 bin TL'lik satış yaptım. Bu parayı, ihtiyacı olan kız çocukları için kullanacağım."


Doğan SAVAŞ
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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