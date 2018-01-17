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Tatilden hangara

Tatilden hangara
Geçtiğimiz hafta tatil için yakın dostu Burak Yamantürk ile Phuket'e giden Murat Dalkılıç, önceki gün yurda döndü. Ünlü popçu, ayağının tozuyla da Moi Sahne'de hayranlarıyla buluşacak. 19 Ocak'ta konser verecek olan Dalkılıç, orkestra provaları için Levent Sanayi'de bir hangar kiraladı. Şarkıcı, boş hangara da özel sahne ve ışık sistemi kurdurup konser hazırlıklarına başladı.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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