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Gel pisi pisi!

Gel pisi pisi!
Aşkı Yağmur Tanrısevsin ile ABD tatilinde eğlenceli anlar yaşayan Oğuzhan Koç, cesur çıktı. Önceki gün Miami'deki bir hayvanat bahçesini ziyaret eden ikiliden Koç, yavru bir çitayı kucağına alıp sevdi.


Kedigiller ailesinin en hızlı ve yırtıcı üyesi olan çitayla poz da veren ünlü şarkıcının tedirginliği yüzüne böyle yansıdı. Şarkıcının hayranları, bu poza "Koç ve kedi dostluğu" esprisi yaptı.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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