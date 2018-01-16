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Sıcak temas!

Önceki gün Meksika’da performans sergileyen ünlü , burada Sezen Despina ile samimiyeti ilerletti. Türk güzeli kabinine çağıran Solomun, da da Despina’yı anında yakın markaja aldı!

Sıcak temas!
Dünyaca ünlü DJ Solomun'dan Türk kızı Sezen Destina'ya yakın markaj… Önceki gün Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'da performans sergileyen Bosna Hersek doğumlu 'yi izleyenler arasında sosyal medya fenomeni Destina da vardı. Solomun ile birlikte DJ kabininde sabahın ilk ışıklarına dek eğlenen esmer güzeli, partinin en renkli anlarını da instagram'da paylaştı.


TAKİBE ALDI!
'un videosunu kalp emojileriyle birlikte paylaşan Destina'nın bu hareketi, dikkatlerden kaçmadı. İnstagram'da yalnızca 63 kişiyi takip eden Mladen Solomun'un 'yı takibe alması da "Dünyaca ünlü DJ, Türk kızına abayı yaktı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

BEĞENİ YAĞMURU
Tulum'daki partide 4 saat boyunca çaldığı şarkılarla hayranlarını doyasıya eğlendiren 42 yaşındaki DJ, Sezen Destina'nın paylaşımlarını da birbiri ardına beğendi. DJ Solomun, böylece Destina'ya olan ilgisini gözler önüne serdi. Bu arada Sezen Destina'nın DJ kabininde eğlendiği plaj partisine katılanlar arasında Acun Ilıcalı ile eşi Şeyma Subaşı da vardı…


KABİNDE EĞLENCE
Sezen Despina, güzelliğiyle DJ Solomun'un dikkatini çekti. DJ kabininde sabaha kadar Solomun'la eğlenen Destina, bu anları da da paylaştı.
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