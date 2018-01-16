Sıcak temas!

Önceki gün Meksika’da performans sergileyen ünlü DJ Solomun, burada Sezen Despina ile samimiyeti ilerletti. Türk güzeli DJ kabinine çağıran Solomun, sosyal medyada da Despina’yı anında yakın markaja aldı!
Dünyaca ünlü DJSolomun'dan Türkkızı Sezen Destina'yayakın markaj… Önceki günMeksika'nın gözde tatil beldesiTulum'da performans sergileyenBosna Hersek doğumlu DJ'yiizleyenler arasında sosyalmedya fenomeni Destina davardı. Solomun ile birlikteDJ kabininde sabahın ilkışıklarına dek eğlenen esmergüzeli, partinin en renkli anlarınıda instagram'da paylaştı.
TAKİBE ALDI! DJ Solomun'un videosunu kalp emojileriyle birlikte paylaşan Destina'nın bu hareketi, dikkatlerden kaçmadı. İnstagram'da yalnızca 63 kişiyitakip eden Mladen Solomun'un Sezen Destina'yı takibe alması da "Dünyaca ünlü DJ, Türk kızınaabayı yaktı" yorumlarını da beraberinde getirdi.
BEĞENİ YAĞMURU
Tulum'daki partide 4 saat boyunca çaldığı şarkılarla hayranlarını doyasıya eğlendiren 42 yaşındaki DJ, Sezen Destina'nın paylaşımlarını dabirbiri ardına beğendi. DJ Solomun, böylece Destina'ya olan ilgisini gözler önüne serdi. Bu arada Sezen Destina'nın DJ kabininde eğlendiği plaj partisine katılanlar arasında AcunIlıcalı ile eşiŞeyma Subaşı da vardı…
KABİNDE EĞLENCE
Sezen Despina, güzelliğiyle DJ Solomun'un dikkatini çekti. DJ kabininde sabaha kadar Solomun'la eğlenen Destina, bu anları da sosyal medyada paylaştı.
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