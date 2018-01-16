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Salkım’ın gözyaşı

Salkım, kına yakıldıktan sonra ailesiyle objektiflere mutluluk pozu verdi.

Salkım’ın gözyaşı
Şarkıcı Yeşim Salkım, önceki akşam Ozan Düzdaş'la evlenecek olan büyük kızı Gizem Salkım için kına gecesi düzenledi. Zorlu AVM'deki Le Baron adlı mekanda gerçekleşen kınada Salkım'ı sanatçı dostları yalnız bırakmadı.
Kızının kınasında davul zurna eşliğinde eğlenen ünlü sanatçı, gece sonunda ise gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük kızı Ada'yı da yanından ayırmayan 49 yaşındaki şarkıcı, "Tek dileğim güzel bir torun sahibi olmak" dedi.
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