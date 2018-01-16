Salkım’ın gözyaşı

Şarkıcı YeşimSalkım, önceki akşamOzan Düzdaş'laevlenecek olan büyük kızıGizem Salkım için kınagecesi düzenledi. ZorluAVM'deki Le Baron adlımekanda gerçekleşenkınada Salkım'ı sanatçıdostları yalnız bırakmadı. Kızının kınasındadavul zurna eşliğindeeğlenen ünlü sanatçı, gecesonunda ise gözyaşlarınahakim olamadı. Küçükkızı Ada'yı da yanındanayırmayan 49 yaşındakişarkıcı, "Tek dileğimgüzel bir torun sahibiolmak" dedi.
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