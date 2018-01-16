 ;
Yol Durumu
  1. Hızlı ve öfkeli

‘Kürk’ tepkisi

‘Kürk’ tepkisi
Dünyanın en çok kazanan modeli olan Kendall Jenner, ne yapsa olay oluyor. 22 yaşındaki model, şimdi de önceki gün Milano'daki 'Dsquared2' markasının defilesinde giydiği gerçek kürkle tepki çekti. Hayvan severler, Kendall'ı topa tuttu.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar