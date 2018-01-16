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Filiz Aker’in yeğeni Dora Ercan'dan Vatan Şaşmaz cinayetiyle ilgili şok açıklama!

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ı Beşiktaş'taki bir otelde öldüren Filiz Aker, daha sonra da intihar etmişti. Filiz Aker'in telefonunda çıkan aramalara yeğeni Dora Ercan açıklık getirdi. Dora Ercan, "İkisinin öldüğü gün benim de otelde olmamın bir sebebi vardı. Teyzem onu bile düşünmüş." açıklamasını yaptı.

"O GÜN OTELDE OLMAMIN SEBEBİM…"

Vatan Şaşmaz'ı öldürüp daha sonra da intihar eden Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan, "O gün otelde olmamın sebebi, teyzem bana görev vermiş, cesetler şişmesin diye oradaymışım." dedi.
  • 16 Ocak 2018, Salı 15:22
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