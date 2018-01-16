Filiz Aker’in yeğeni Dora Ercan'dan Vatan Şaşmaz cinayetiyle ilgili şok açıklama!

"O GÜN OTELDE OLMAMIN SEBEBİM…"
Vatan Şaşmaz'ı öldürüp daha sonra da intihar eden Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan, "O gün otelde olmamın sebebi, teyzem bana görev vermiş, cesetler şişmesin diye oradaymışım." dedi.
"O GÜN OTELDE OLMAMIN SEBEBİM…"
Vatan Şaşmaz'ı öldürüp daha sonra da intihar eden Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan, "O gün otelde olmamın sebebi, teyzem bana görev vermiş, cesetler şişmesin diye oradaymışım." dedi.
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