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Eski eşten skandal iddia



ve , tartışmalara sebep olan ve magazin gündeminden günlerce düşmeyen evliliklerinin ardından şimdi de çocuklarının bakımı yüzünden davalık oldu. Nursel Ergin'le geçtiğimiz kasım ayında evlenen iş adamı Murat Akyer'in eski eşi , açtığı davada ilginç iddialarda bulundu. Kamer Odabaşıo, eski eşiyle evlenen Nursel Ergin'in ikiz çocuklarına iyi bakmadığını, onlara sürekli şekerleme yedirdiğini ve sürekli televizyon izlettiğini öne sürdü. Peki bu dava nasıl sonuçlandı? Detaylar haberimizde…
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  • 16 Ocak 2018, Salı 10:40
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