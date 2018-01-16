Eski eşten skandal iddia





Nursel Ergin ve Murat Akyer, tartışmalara sebep olan ve magazin gündeminden günlerce düşmeyen evliliklerinin ardından şimdi de çocuklarının bakımı yüzünden davalık oldu. Nursel Ergin'le geçtiğimiz kasım ayında evlenen iş adamı Murat Akyer'in eski eşi Kamer Odabaşıo, açtığı davada ilginç iddialarda bulundu. Kamer Odabaşıo, eski eşiyle evlenen Nursel Ergin'in ikiz çocuklarına iyi bakmadığını, onlara sürekli şekerleme yedirdiğini ve sürekli televizyon izlettiğini öne sürdü. Peki bu dava nasıl sonuçlandı? Detaylar haberimizde…