EDHO’nun yıldızı baba oluyor

ATV'de ekrana gelen "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, dizide birlikte rol aldığı arkadaşı Ozan Akbaba ve yapımcı eşi Buket Arıkan ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Oktay Kaynarca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımına "Üç buçuk..." notunu düştü.

Günaydın'da yer alan habere göre, Buket Arıkan hamile! Çift bebeklerinin cinsiyetini de öğrendi: Erkek.



Ozan Akbaba, oğluna gelen ilk hediyeyi Instagram sayfasında paylaştı...

İkilinin sevincine ortak olan Oktay Kaynarca, onlarla çektirdiği fotoğrafı 'Üç buçuk... ' notuyla paylaştı. Çift, şimdi bebeklerine verecekleri ismin arayışına girdi. Akbaba, oğluna gelen ilk hediyeyi Instagram'da paylaştı.



