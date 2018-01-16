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’nun yıldızı baba oluyor

Yazın evlenen - çifti büyük heyecan yaşıyor.

EDHO’nun yıldızı baba oluyor

ATV'de ekrana gelen "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin başrol oyuncusu , dizide birlikte rol aldığı arkadaşı ve yapımcı eşi ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Oktay Kaynarca, hesabından yaptığı paylaşımına "Üç buçuk..." notunu düştü.

Günaydın'da yer alan habere göre, Buket Arıkan hamile! Çift bebeklerinin cinsiyetini de öğrendi: Erkek.

Ozan Akbaba, oğluna gelen ilk hediyeyi Instagram sayfasında paylaştı...

İkilinin sevincine ortak olan Oktay Kaynarca, onlarla çektirdiği fotoğrafı 'Üç buçuk... ' notuyla paylaştı. Çift, şimdi bebeklerine verecekleri ismin arayışına girdi. Akbaba, oğluna gelen ilk hediyeyi Instagram'da paylaştı.
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  • 16 Ocak 2018, Salı 09:48
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