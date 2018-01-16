Üç sezondur ATV'de devam eden 'Kırgın Çiçekler' dizisindeki performansıyla en iyi çıkış yapan kadın oyuncu seçilen Aleyna Solaker: "Ben unutulan değil, daima hafızalarda kalan bir oyuncu olmak istiyorum. Şöhret olmak değil, kalıcılık önemli" dedi. Solaker, şimdi de bir giyim markası için hazırladığı özel koleksiyonla adından söz ettiriyor.
Aleyna Solaker: ‘Şöhret olmak değil, kalıcılık önemli’
Üç sezondur ATV'de devam eden 'Kırgın Çiçekler' dizisindeki performansıyla en iyi çıkış yapan kadın oyuncu seçilen Aleyna Solaker: "Ben unutulan değil, daima hafızalarda kalan bir oyuncu olmak istiyorum. Şöhret olmak değil, kalıcılık önemli" dedi. Solaker, şimdi de bir giyim markası için hazırladığı özel koleksiyonla adından söz ettiriyor.
Etiketler: Aleyna Solaker , Kırgın çiçekler
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