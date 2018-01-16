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: ‘Şöhret olmak değil, kalıcılık önemli’



Üç sezondur ATV'de devam eden '' dizisindeki performansıyla en iyi çıkış yapan kadın oyuncu seçilen : "Ben unutulan değil, daima hafızalarda kalan bir oyuncu olmak istiyorum. Şöhret olmak değil, kalıcılık önemli" dedi. Solaker, şimdi de bir giyim markası için hazırladığı özel koleksiyonla adından söz ettiriyor.
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  • 16 Ocak 2018, Salı 10:09
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