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Dasha zengin sever!

Dasha zengin sever!
Dünyanın en zengin işadamlarından Roman Abramovich'ten boşanmak üzere olan ve 1 milyar dolar tazminat alacağı konuşulan Dasha Zhukova, dedikodulara göre yeni beyaz atlı prensini buldu!
Rus ve Yunan basınına göre; Rus güzel kalbini Komşu'nun en zengin ailelerinden biri olan Stavros Niarchos'a kaptırdı. Milyonlarca dolar serveti olan Yunan armatör, iddiaya göre "Dasha sayesinde aşkı buldum" dedi.
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