Dasha zengin sever!

Dünyanın en zengin işadamlarından RomanAbramovich'ten boşanmak üzere olan ve 1 milyar dolartazminat alacağı konuşulan DashaZhukova, dedikodulara göre yeni beyaz atlıprensini buldu! Rus ve Yunan basınına göre; Rus güzel kalbini Komşu'nun en zengin ailelerinden biri olan Stavros Niarchos'a kaptırdı. Milyonlarca dolar serveti olan Yunan armatör, iddiaya göre "Dasha sayesinde aşkıbuldum" dedi.
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