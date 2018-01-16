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Bir çift corap 5 bin lira

Demet Akalın, Amerikalı yıldızların izinden gidiyor. Daha önce 30 bin liralık çizmesi çok konuşulan Akalın, son olarak Jennifer Lopez ve Rihanna’nın da giydiği 5 bin liralık çoraplarıyla objektife takıldı.



Yves Saint Laurent çizmelere 30 bin lira ödeyen Demet Akalın, çorap için de kesenin ağzını açtı.
  • 16 Ocak 2018, Salı 10:12
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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g&#252;rcan gürcan

çoraplar bizim pazarda beş lira almayanı dövüyorlar

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cevapla 16.01.2018 18:31
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