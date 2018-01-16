Bir çift corap 5 bin lira

Yves Saint Laurent çizmelere 30 bin lira ödeyen Demet Akalın, çorap için de kesenin ağzını açtı.
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çoraplar bizim pazarda beş lira almayanı dövüyorlar
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kalan karakter 1000
çoraplar bizim pazarda beş lira almayanı dövüyorlar
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.