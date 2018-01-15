Sıla'nın saçları ne olacak?

Sabah Gazetesi yazarlarından Ayşe Özyılmazel; Sıla-Ahmet Kural ayrılığını kaleme aldı.

İşte Özyılmazel'in o yazısı

Bir kadınının ilişkisinin nasıl gittiğini tespit etmek istiyorsanız, dört şeye bakacaksınız:

1. Gözünün ferine: Sevilen ve mutlu kadının gözleri parlar.

İdare etmekten canı çıkmış, dengesizin tekine çatmış, özgürlüğü kısıtlanan, ilişkide kapana kısılmış kadınsa ölü balık gibi bakar.

2. İş hayatının vaziyetine: Birçok kadın (hatta erkek de) aşık olduğunda işi gücü hafiften salar.

Çünkü aklı fikri aşkındadır, başı dönüyordur, işler de bekleyiversindir.

O yüzdendir ki annelerimiz, 'Aman kızım işini ihmal etme' tavsiyesini verir. Neden? Çünkü ilişki yan yattı mı, kadını işi gücü toplar. Tam da bu sebeple ayrılığın ardından 'Artık tüm enerjimi kendime ve işime veriyorum' çeker kadınlar.