Yeni umut Kıvanç

Dünyaca ünlü yıldız Russell Crowe'unTürk aşkı bir başka... 2014 yılında Avustralya, Türkiye ve ABD ortak çektiği 'Son Umut' filmiyle ülkemizi yakından tanıma fırsatı bulan Oscarlı oyuncu, filmde birlikte rol aldığı Cem Yılmazve Yılmaz Erdoğan'la dayakın dostluk kurmuştu. Yeni Zelanda doğumlu olmasına rağmen kendisini hayatının büyük kısmını geçirdiği Avusturalya vatandaşı olarak gören Russell Crowe, kancayı şimdi de KıvançTatlıtuğ'a taktı.
Yeni Zelandalı olmasına rağmen kendisini'Avustralyalı' olarak tanımlayan Russell Crowe, 25Nisan'daki Anzak Törenleri için ülkemize gelecek.
YATIYLA GEZDİRECEK
Geçtiğimiz günlerde twitter'dan yakışıklı oyuncu için "Çok iyi aktör" yorumu yapan ünlü yıldız, Kıvanç Tatlıtuğ'la şahsen tanışmak istedi. 25Nisan'da Çanakkale'de düzenlenen'Anzak Günü Törenleri' için ülkemize gelecek olan Russell Crowe, menajeri aracılığıyla bu planını Tatlıtuğ'a iletti. Hollywood dünyasının önemli ismiyle tanışma şansını gururla karşılayan Kıvanç Tatlıtuğ, dünyaca ünlü yıldızla Nisan'da buluşacak. Konuşulanlara göre yakışıklı aktör ile Russell Crowe'un Çanakkaleve bölgesini gezmeyi planladığı küçükçaplı tatile Yılmaz Erdoğan da katılacak. Yakışıklı oyuncu, dünyaca ünlü yıldıza kendisine ait lüks yatıyla Ege kıyılarını da gezdirmeyi planlıyor.
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