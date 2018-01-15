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Yeni umut Kıvanç

2014’te çektiği ‘’ filminde Cem Yılmaz ile ’ı oynatan ’un yeni gözdesi oldu. Oscarlı oyuncu, Nisan’da ’ye gelip yakışıklı oyuncuyla buluşacak

Yeni umut Kıvanç
Dünyaca ünlü yıldız Russell Crowe'un Türk aşkı bir başka... 2014 yılında Avustralya, Türkiye ve ABD ortak çektiği 'Son Umut' filmiyle ülkemizi yakından tanıma fırsatı bulan Oscarlı oyuncu, filmde birlikte rol aldığı Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan'la da yakın dostluk kurmuştu. Yeni Zelanda doğumlu olmasına rağmen kendisini hayatının büyük kısmını geçirdiği Avusturalya vatandaşı olarak gören , kancayı şimdi de Kıvanç Tatlıtuğ'a taktı.


Yeni Zelandalı olmasına rağmen kendisini 'Avustralyalı' olarak tanımlayan Russell Crowe, 25 Nisan'daki Anzak Törenleri için ülkemize gelecek.

YATIYLA GEZDİRECEK
Geçtiğimiz günlerde twitter'dan yakışıklı oyuncu için "Çok iyi aktör" yorumu yapan ünlü yıldız, 'la şahsen tanışmak istedi. 25 Nisan'da Çanakkale'de düzenlenen 'Anzak Günü Törenleri' için ülkemize gelecek olan Russell Crowe, menajeri aracılığıyla bu planını Tatlıtuğ'a iletti. Hollywood dünyasının önemli ismiyle tanışma şansını gururla karşılayan Kıvanç Tatlıtuğ, dünyaca ünlü yıldızla Nisan'da buluşacak. Konuşulanlara göre yakışıklı aktör ile Russell Crowe'un Çanakkale ve bölgesini gezmeyi planladığı küçük çaplı tatile Yılmaz Erdoğan da katılacak. Yakışıklı oyuncu, dünyaca ünlü yıldıza kendisine ait lüks yatıyla Ege kıyılarını da gezdirmeyi planlıyor.


Crowe, bu film sayesinde ülkemize aşık olmuştu
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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