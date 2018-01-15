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cinayetinde şok detay

Sunucu 27 Ağustos 2017 günü Beşiktaş'ta bulunan Conrad The Boshpous otelin odasında eski manken tarafından öldürülmüştü. Şaşmaz'ı dört kurşunla öldüren Aker'in sonrasında intihar etiği belirlenmişti. Yaklaşık 5 aydır devam eden soruşturma bugün tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Filiz Aker'e cinayeti işlemesinde yardım eden ya da Aker'i cinayete azmettiren birinin varlığına dair bulguya rastlanılmadığını belirten savcılık, olayın tek faili olan Aker'in de hayatına son verdiği için soruşturma yapılamayacağına karar vererek dosyayı kapattı.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi 12:23
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