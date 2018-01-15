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Dersin bedeli 350 bin dolar

, oğlunun ’den tenis dersi alması için ünlü tenisçinin vakfına bağış yaptı

Dersin bedeli 350 bin dolar
Futbolu bıraktıktan sonra imza attığı reklam anlaşmaları karşılığında yıllık kazancının 133 milyon doları bulduğu konuşulan David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın kendisine taktığı "Süper baba" lakabının hakkını verdi. İngiltereli yıldız, 15 yaşındaki oğlu Romeo'nun tenisteki başarısı için kesenin ağzını açtı. daha önce de oğluna tenisçi Grigor Dimitrov'dan ders aldıran , Roger Federer'den aynı şeyi istedi. Yakın dostu olan İsveçli tenisçiye ricasını ileten Beckham'a tenisin efsane isminden "Yardım vakfıma 350 bin dolar yatır, oğluna ders veririm" karşılığı geldi. David Beckham da vakfa bu parayı yatırdı.


İsveçli olan Roger Federer, tenisteki başarısı kadar yardımseverliği ile de takdir topluyor.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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