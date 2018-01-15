Dersin bedeli 350 bin dolar

Futbolu bıraktıktan sonra imza attığı reklam anlaşmaları karşılığında yıllık kazancının 133 milyon doları bulduğu konuşulan DavidBeckham, eşi Victoria Beckham'ın kendisine taktığı "Süper baba" lakabının hakkını verdi. İngiltereli yıldız, 15 yaşındaki oğlu Romeo'nun tenisteki başarısı için kesenin ağzını açtı. daha önce de oğluna tenisçi GrigorDimitrov'dan ders aldıran David Beckham, Roger Federer'den aynı şeyi istedi. Yakın dostu olan İsveçli tenisçiye ricasını ileten Beckham'a tenisin efsane isminden "Yardım vakfıma 350bin dolar yatır, oğluna ders veririm" karşılığı geldi. David Beckham da vakfa bu parayı yatırdı.
İsveçli olanRoger Federer,tenistekibaşarısı kadaryardımseverliğiile de takdirtopluyor.
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