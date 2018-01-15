Aşk elçisi!

Güzel oyuncu MeryemUzerli, aşk hayatında rotasınıyurt dışına çevirdi. İşadamıAlp Özcan'dan ayrıldıktan sonraMısırlı aktör Bassel Alzaro'ylakısa süreli aşk yaşayan Uzerli'nin adı,geçtiğimiz ay da İtalyan oyuncuChristian Vit ile anılmıştı. "Türkerkeklerinden uzak dur" diyenannesinin sözünü dinleyen Uzerli, bukez de gönlünü Alman fotoğrafçıLüey Nohut'a kaptırdı. Güzeloyuncu, önceki akşam Almanya'dangelen aşkını İstanbul'da eğlenceturuna çıkardı.
NOHUT PANİK YAPTI...
Yeni aşkı ve yakın dostlarıylaEtiler'deki La Boucherie adlı mekanagiden oyuncu, doyasıya eğlendi. Dahaönce de Bassel Alzaro'ya İstanbul'ugezdiren Uzerli, Alman fotoğrafçıylabir gecede 3 farklı mekana uğradı.Aşkını Emirgan'daki Gizli Kalsınadlı mekana götüren güzel oyuncu,1 saat sonra Etiler'deki Fenix'inyolunu tuttu. İçeride sarmaşdolaş eğlenen Uzerli ile Nohut,sabaha karşı da mekandan birlikteayrıldı. Çıkışta ise Alman fotoğrafçı,patlayan flaşlarla neye uğradığınışaşırdı. Nohut, kapüşonuyla yüzünügizlerken güzel oyuncunun rahattavırları dikkat çekti.
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