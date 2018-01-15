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Aşk elçisi!

Mısırlı aşkından ayrılan Meryem Uzerli, annesinin ‘Türk erkeklerinden uzak dur’ sözünü dinledi. Güzel oyuncu, önceki gece Alman aşkıyla eğlence turundaydı.

Aşk elçisi!
Güzel oyuncu Meryem Uzerli, aşk hayatında rotasını yurt dışına çevirdi. İşadamı Alp Özcan'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı aktör Bassel Alzaro'yla kısa süreli aşk yaşayan Uzerli'nin adı, geçtiğimiz ay da İtalyan oyuncu Christian Vit ile anılmıştı. "Türk erkeklerinden uzak dur" diyen annesinin sözünü dinleyen Uzerli, bu kez de gönlünü Alman fotoğrafçı Lüey Nohut'a kaptırdı. Güzel oyuncu, önceki akşam Almanya'dan gelen aşkını 'da eğlence turuna çıkardı.



NOHUT PANİK YAPTI...
Yeni aşkı ve yakın dostlarıyla Etiler'deki La Boucherie adlı mekana giden oyuncu, doyasıya eğlendi. Daha önce de 'ya İstanbul'u gezdiren Uzerli, Alman fotoğrafçıyla bir gecede 3 farklı mekana uğradı. Aşkını Emirgan'daki Gizli Kalsın adlı mekana götüren güzel oyuncu, 1 saat sonra Etiler'deki Fenix'in yolunu tuttu. İçeride sarmaş dolaş eğlenen Uzerli ile Nohut, sabaha karşı da mekandan birlikte ayrıldı. Çıkışta ise Alman fotoğrafçı, patlayan flaşlarla neye uğradığını şaşırdı. Nohut, kapüşonuyla yüzünü gizlerken güzel oyuncunun rahat tavırları dikkat çekti.

Doğan SAVAŞ
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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