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Şıkır şıkır Merve

Şıkır şıkır Merve
Güzel oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Başındaki kasketi ve parlak taytıyla kendine has şıklığını gözler önüne seren oyuncu, tüm bakışları üzerinde topladı. Boluğur, fit vücuduyla da dikkat çekti.
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