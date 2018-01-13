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ve ayrıldı mı? İddiaları doğrulayan hareket



İnternette aşkları ve fotoğrafları fenomen haline - çiftinin ayrıldıkları haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Çifte yakın isimler ayrılığı doğrularken, Sıla'nın, sosyal medya hesabından Ahmet Kural'ın fotoğrafları silmesi iddiaları kuvvetlendiren en önemli etken oldu. Sıla ayrıca Ahmet Kural'ı takipten de çıkardı.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi 15:44
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