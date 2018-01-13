İnternette aşkları ve fotoğrafları fenomen haline Sıla-Ahmet Kural çiftinin ayrıldıkları haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.
Çifte yakın isimler ayrılığı doğrularken, Sıla'nın, sosyal medya hesabından Ahmet Kural'ın fotoğrafları silmesi iddiaları kuvvetlendiren en önemli etken oldu. Sıla ayrıca Ahmet Kural'ı takipten de çıkardı.
Sıla ve Ahmet Kural ayrıldı mı? İddiaları doğrulayan hareket
Etiketler: Ahmet Kural , Sıla
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