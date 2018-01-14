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  2. Ayrılıyo'rus' demişti!

Herkesin konuştuğu şarkının yazarından bomba açıklamalar

Herkesin konuştuğu şarkının yazarından bomba açıklamalar

Ünlü söz yazarı ve aranjör , 14 yaşındayken hayallerinin peşinden koşmaya başladı. Ünlü şarkıcıların parça almak için yarıştığı Üner, şu sıralar 'İki Aşık' adlı single'ıyla da çok konuşuluyor. Ünlü müzisyen ile gençlik yıllarından bugüne uzanan başarı öyküsünü ve sevgilisi ile altı yıllık ilişkisini konuştuk...

'İki Aşık' şarkısının hikayesini anlatır mısınız?
Aşklar aslında her zaman kavgalı-gürültülü bitmiyor. Güzel olanlar, hep sessiz sedasız noktalanıyor. İki aşık var, birbirlerini sevmişler, denemişler ama olmamış. Düzgün bitmiş ve içlerinde de bir acı var.
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  • 14 Ocak 2018, Pazar 12:18
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