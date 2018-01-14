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Kırka merdiven dayadı

Kırka merdiven dayadı
Podyumların başarılı isimlerinden Çağla Şıkel, yeni yaşını önceki akşam Cihangir'de bir mekanda kutladı. 39 yaşına giren güzel mankeni, bu özel gecede ailesi ve yakın dostları yalnız bırakmadı.
Şıkel, geceye katılan Alişan ve sevgilisi Buse Varol'la da yakından ilgilendi. İkiliyle mutluluk pozu da veren ünlü manken, parti boyunca da dostlarıyla eğlendi. Şıkel, gecede bol bol şarkı da söyledi.
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