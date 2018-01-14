Düğün dernek yalan oldu

Bir yıldır aşk yaşayan Sıla ile Ahmet Kural’dan kötü haber geldi. Evlenecekleri konuşulan çift ayrıldı. Sıla, kendisine ihanet ettiği iddia edilen Kural’la çekildiği fotoğraflarını sosyal medyadan silip oyuncuyu takipten çıkardı
Aşkları sürpriz bir şekilde başlayan Sıla ile Ahmet Kural'ın 1 yıllık ilişkisi aynı şekilde bitti. Birbirlerini aileleriyle tanıştıran ve hatta evlenecekleri konuşulan ikili, şok bir kararla aşka nokta koydu. Bu karar güzel şarkıcının instagram'da oyuncu sevgilisini takipten çıkarmasıyla duyuldu. Ünlü popçu, bununla da kalmayıp Kural'la çekilen aşk fotoğraflarını da tek tek sildi. Çiftin yakın dostlarının doğruladığı ayrılık ikilinin sevenlerini üzdü.
SILA'YA İHANET Mİ ETTİ? Sıla ile Ahmet Kural cephesinden ayrılıkla ilgili bir açıklama gelmezken Kural'ın hala popçuyu takip etmesi de dikkat çekti. Ünlü şarkıcıyla verdiği aşk pozlarını da silmeyen oyuncunun bu hareketi, "İlişkininbitmesine Ahmet Kural'ın bir hatası mı nedenoldu?" sorusunu da akıllara getirdi. Çapkınlığıylaünlü Kural'ın güzel popçuyu aldattığı için ilişkininbittiği iddiaları da gündeme geldi. Bu arada 'DüğünDernek' filmi ile hayranlarının gönlünde taht kuran Kural'ın Sıla ile aşkının nikah masasına oturamadan bitmesi ise sosyal medyaya damga vurdu.
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