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Düğün dernek yalan oldu

Bir yıldır aşk yaşayan Sıla ile ’dan kötü haber geldi. Evlenecekleri konuşulan çift ayrıldı. Sıla, kendisine ihanet ettiği iddia edilen Kural’la çekildiği fotoğraflarını sosyal medyadan silip oyuncuyu takipten çıkardı

Düğün dernek yalan oldu
Aşkları sürpriz bir şekilde başlayan Sıla ile 'ın 1 yıllık ilişkisi aynı şekilde bitti. Birbirlerini aileleriyle tanıştıran ve hatta evlenecekleri konuşulan ikili, şok bir kararla aşka nokta koydu. Bu karar güzel şarkıcının instagram'da oyuncu sevgilisini takipten çıkarmasıyla duyuldu. Ünlü popçu, bununla da kalmayıp Kural'la çekilen aşk fotoğraflarını da tek tek sildi. Çiftin yakın dostlarının doğruladığı ayrılık ikilinin sevenlerini üzdü.


SILA'YA İHANET Mİ ETTİ?
Sıla ile Ahmet Kural cephesinden ayrılıkla ilgili bir açıklama gelmezken Kural'ın hala popçuyu takip etmesi de dikkat çekti. Ünlü şarkıcıyla verdiği aşk pozlarını da silmeyen oyuncunun bu hareketi, "İlişkinin bitmesine Ahmet Kural'ın bir hatası mı neden oldu?" sorusunu da akıllara getirdi. Çapkınlığıyla ünlü Kural'ın güzel popçuyu aldattığı için ilişkinin bittiği iddiaları da gündeme geldi. Bu arada 'Düğün Dernek' filmi ile hayranlarının gönlünde taht kuran Kural'ın Sıla ile aşkının nikah masasına oturamadan bitmesi ise sosyal medyaya damga vurdu.
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