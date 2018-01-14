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Çirkin şakaya komik özür

Doğuştan sağ göz kapağı düşük olan ’le alay eden gelen tepkiler yüzünden geri vites yaptı. Estetik harikası Asena’nın özrü kabahatinden büyüktü: “Öyle bir tarzı var zannediyordum”

Çirkin şakaya komik özür
Rockçı Hayko Cepkin'in fiziksel özelliğiyle da dalga geçen Asena Atalay, tepkiler artınca yan çizdi. Doğuştan sağ göz kapağı düşük olan Cepkin'i tek farlı bir arabaya benzeterek ağızları açıkta bırakan Atalay, önceki gün yaptığı açıklamayla güldürdü. Başarılı rockçının fiziksel özelliğinden haberi olmadığını iddia eden marjinal sunucu, şu sözlerle kendisini savundu: "Hayko, bilerek gözünü kapatıyor, makyaj yapıyor zannediyordum. Durumunu sonradan öğrendim ve çok üzüldüm."

HAYKO KONUŞTU
İlk albümünü 2005 yılında çıkararak Türkiye çapında bir şöhrete kavuşan Hayko Cepkin'in bu özelliğinden haberi olmadığını söyleyen Atalay, sözleriyle herkesi düşündürdü. Öte yandan konuyla ilgili günlerdir sessizliğini koruyan rockçı, dün Twitter'da şu paylaşımı yapıp şekle değil niteliğe önem verdiğinin altını çizdi:

CEVABIYLA EZDİ GEÇTİ
"Asena Atalay'ın paylaşımıyla ilgili konu, kendisinin arayıp 'yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiği için özür dilemesi' ile tatlı durumdadır. Bunlara takılsaydım çoktan tedavi gören birine dönüşürdüm. Anadan doğma değil, sonradan olma kusurlara daha çok takılırım."



TAKVİM'İN HABERİ SES GETİRDİ
İlk kez TAKVİM'in duyurduğu 'ın ile ilgili çirkin paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirdi. Sanatçının hayranları estetik harikası olan Atalay'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

SOSYAL MEDYA YORUMLARI
O düşük göz kapağı istenirse ameliyatla düzeltilebiliyor ama düşük karakter ameliyat edilemiyor.
Asena Atalay, bilmem kaç estetikle bu haldeyken Hayko Cepkin, ameliyatla düzelebilecek göz kapağı için hayatla gayet barışık.
O zaman bana göre de Asena Atalay, makyajsız haliyle Mudurnu tavuğuna benziyor.
Asena Atalay, Hayko Cepkin'i arabaya benzetmiş. Biz onu nelere benzetiyoruz bir bilse!
Asena kaç estetik olursa olsun kalbi kötü.

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