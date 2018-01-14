Çirkin şakaya komik özür

Doğuştan sağ göz kapağı düşük olan Hayko Cepkin’le alay eden Asena Atalay gelen tepkiler yüzünden geri vites yaptı. Estetik harikası Asena’nın özrü kabahatinden büyüktü: “Öyle bir tarzı var zannediyordum”
Rockçı Hayko Cepkin'infiziksel özelliğiyle sosyal medyadadalga geçen Asena Atalay,tepkiler artınca yan çizdi. Doğuştansağ göz kapağı düşük olan Cepkin'itek farlı bir arabaya benzeterek ağızlarıaçıkta bırakan Atalay, önceki günyaptığı açıklamayla güldürdü. Başarılırockçının fiziksel özelliğinden haberiolmadığını iddia eden marjinal sunucu,şu sözlerle kendisini savundu: "Hayko,bilerek gözünü kapatıyor, makyajyapıyor zannediyordum. Durumunusonradan öğrendim ve çok üzüldüm."
HAYKO KONUŞTU
İlk albümünü 2005 yılında çıkararak Türkiye çapında bir şöhrete kavuşan Hayko Cepkin'in bu özelliğinden haberi olmadığını söyleyen Atalay, sözleriyle herkesi düşündürdü. Öte yandan konuyla ilgili günlerdir sessizliğini koruyan rockçı, dün Twitter'da şu paylaşımı yapıp şekle değil niteliğe önem verdiğinin altını çizdi:
CEVABIYLA EZDİ GEÇTİ "Asena Atalay'ın paylaşımıylailgili konu, kendisinin arayıp 'yanlışanlaşılmaya sebebiyet verdiği için özürdilemesi' ile tatlı durumdadır. Bunlaratakılsaydım çoktan tedavi görenbirine dönüşürdüm. Anadan doğmadeğil, sonradan olma kusurlara daha çoktakılırım."
TAKVİM'İNHABERİSES GETİRDİ
İlk kez TAKVİM'in duyurduğu Asena Atalay'ın Hayko Cepkin ile ilgili çirkin paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirdi. Sanatçının hayranları estetik harikası olan Atalay'ı eleştiri yağmuruna tuttu.
SOSYAL MEDYA YORUMLARI
O düşük göz kapağı istenirse ameliyatla düzeltilebiliyor ama düşük karakter ameliyat edilemiyor.
Asena Atalay, bilmem kaç estetikle bu haldeyken Hayko Cepkin, ameliyatla düzelebilecek göz kapağı için hayatla gayet barışık.
O zaman bana göre de Asena Atalay, makyajsız haliyle Mudurnu tavuğuna benziyor.
Asena Atalay, Hayko Cepkin'i arabaya benzetmiş. Biz onu nelere benzetiyoruz bir bilse!
Asena kaç estetik olursa olsun kalbi kötü.
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