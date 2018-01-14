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Yahşi teklif

Azeri bir işadamı düğününde ’u çıkarmak için kesenin ağzını açtı. Şarkıcıya 400 bin dolar teklif eden işadamı, yolculuk için de özel uçağını Murat Boz’un emrine verdi

Yahşi teklif
Başarılı popçu Murat Boz'un peşine Azeri hayranları düştü. Sahnelerin en çok kazanan isimlerinden olan şarkıcıya Azeri bir işadamı, rekor teklifte bulundu. Düğününde ünlü sanatçının sahne almasını isteyen işadamının Boz'a 400 bin dolar (1 buçuk milyon TL) teklif ettiği öğrenildi.


Azeri işadamının, Murat Boz'un Türkiye'den Azerbaycan'a gelebilmesi için de özel uçağını tahsis etmeye hazır olduğu öne sürüldü. Görüşmeler devam ederken Boz, kendisine yapılan bu uçuk teklifi değerlendirme aşamasında. Murat Boz, Azerbaycan'da en çok sevilen sanatçılar arasında gösteriliyor.



TAKVİM ÖZEL
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