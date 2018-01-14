Yahşi teklif

Başarılı popçu Murat Boz'un peşine Azeri hayranları düştü. Sahnelerin en çok kazanan isimlerinden olan şarkıcıya Azeri bir işadamı, rekor teklifte bulundu. Düğününde ünlü sanatçının sahne almasını isteyen işadamınınBoz'a 400 bin dolar (1buçuk milyon TL) teklif ettiği öğrenildi.
Azeri işadamının,Murat Boz'un Türkiye'denAzerbaycan'a gelebilmesi için de özel uçağını tahsis etmeye hazır olduğu öne sürüldü. Görüşmeler devam ederken Boz, kendisine yapılan bu uçuk teklifi değerlendirme aşamasında. Murat Boz, Azerbaycan'da en çok sevilen sanatçılar arasında gösteriliyor.
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