Dostluğa smaç bastı

NBA takımlarından Los AngelesLakers'ın yıldızı Jordan Clarkson,erkeklerin en kıskandığı isim halinegeldi! Geçtiğimiz yıl Kendall Jenner ile aşkyaşayan basketbolcunun şimdiki aşkı ise diğergözde model Bella Hadid. LA Lakers'ınbirçok maçını geçtiğimiz sezon Kendall ile enön sıradan izleyen Hadid'in güzel meslektaşınaattığı dost kazığı ABD gündemine yerleşti.Birkaç haftadır Jordan Clarkson ilegörüşen Hadid'in önceki gece basketbolcununevinden çıkarken görülmesi ise "Jordan'dandostluğu bozan smaç"yorumları yaptırdı...
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