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Dostluğa smaç bastı

Geçtiğimiz yıl ile aşk yaşayan yıldızı , gönlünü Kendall’ın arkadaşı ’e kaptırdı. Bu sürpriz aşk, dostluğa gölge düşürdü!

Dostluğa smaç bastı
NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın yıldızı Jordan Clarkson, erkeklerin en kıskandığı isim haline geldi! Geçtiğimiz yıl Kendall Jenner ile aşk yaşayan basketbolcunun şimdiki aşkı ise diğer gözde model Bella Hadid. LA Lakers'ın birçok maçını geçtiğimiz sezon Kendall ile en ön sıradan izleyen Hadid'in güzel meslektaşına attığı dost kazığı ABD gündemine yerleşti. Birkaç haftadır Jordan Clarkson ile görüşen Hadid'in önceki gece basketbolcunun evinden çıkarken görülmesi ise "Jordan'dan dostluğu bozan smaç" yorumları yaptırdı...


Jordan'ı defalarca birlikte izlediler!
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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