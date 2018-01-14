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romantizmi

Bodrum romantizmi
Sanat dünyasının örnek çiftlerinden Arzum Onan ile eşi Mehmet Aslantuğ, şu sıralar 'da aşk tazeliyor. 22 yıllık mutlu evlilikleriyle imrendiren ikiliden Onan, önceki gün eşiyle çektiği selfie'yi kalp emojisi ekleyip instagram'da paylaştı.
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