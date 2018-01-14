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Aşk pozu

Aşk pozu
Güzel oyuncu Deniz Baysal, önceki akşam müzisyen sevgilisi Barış Yurtçu ile Asmalımescit'teydi. Keyifli oldukları gözlenen bir yıllık aşıklar, objektiflere mutluluk pozu verip "Her şey yolunda" dedi.
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