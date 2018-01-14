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Anneye izin yok

Anneye izin yok
Kızı Elisa Güzin'in yüzünü sosyal medyada göstermeyen Nur Fettahoğlu, bu kuralını bozmadı… Önceki akşam bir davet için hazırlanan ünlü oyuncu, 2 yaşındaki kızının "Anne gitme" dercesine elbisesinden çekiştirmesini de böyle fotoğrafladı.
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