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Yok artık Jolie!

Yok artık Jolie!
Dünyanın en yakışıklı isimleri arasında gösterilen Brad Pitt'le yıllarca yaşadığı aşkı mazide kalan Angelina Jolie hakkında şok iddia. Jolie'nin Kamboçyalı yapımcı PraCh Ly ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Seksi yıldızın yönetmenliğini üstlendiği First They Killed My Father filminin çekimleri sırasında tanışan ikilinin, sık sık görüştüğü hatta romantik bir ilişki yaşadığı dedikodusu "Yok artık" dedirtti...
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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