Yok artık Jolie!

Dünyanın en yakışıklı isimleri arasında gösterilen Brad Pitt'le yıllarca yaşadığı aşkı mazide kalan AngelinaJolie hakkında şok iddia. Jolie'nin Kamboçyalı yapımcıPraCh Ly ile aşk yaşadığı iddia edildi. Seksi yıldızın yönetmenliğini üstlendiği First They Killed MyFather filminin çekimleri sırasında tanışan ikilinin, sık sık görüştüğü hatta romantikbir ilişki yaşadığı dedikodusu "Yok artık" dedirtti...
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