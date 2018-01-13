Ustalara saygı

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Murat Boz, youtube kanalında Özdemir Erdoğan'ın 'Gurbet' şarkısını söyledi. Boz, videoda Münir Özkul'dan Adile Naşit'e kadar birçok merhum sanatçıyı yad edip alkış aldı.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Gazete
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