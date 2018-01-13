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Ustalara saygı

Ustalara saygı
Murat Boz, youtube kanalında Özdemir Erdoğan'ın 'Gurbet' şarkısını söyledi. Boz, videoda Münir Özkul'dan Adile Naşit'e kadar birçok merhum sanatçıyı yad edip alkış aldı.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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