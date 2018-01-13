Seda Sayan'ın programına dün türkücü Ceylan konuk oldu. Saçlarını siyaha boyatan ve kısa kestiren Ceylan'ın yeni imajı oldukça beğeni aldı.
İşte Ceylan'ın kızı Melodi
Etiketler: seda sayan , Erhan Bozkurt , Melodi Bozkurt
Seda Sayan'ın programına dün türkücü Ceylan konuk oldu. Saçlarını siyaha boyatan ve kısa kestiren Ceylan'ın yeni imajı oldukça beğeni aldı.
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hık demiş.....
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