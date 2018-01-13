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İşte Ceylan'ın kızı Melodi


'ın programına dün türkücü Ceylan konuk oldu. Saçlarını siyaha boyatan ve kısa kestiren Ceylan'ın yeni imajı oldukça beğeni aldı.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi 12:11
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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maho maho

hık demiş.....

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cevapla 13.01.2018 16:30
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